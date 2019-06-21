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В Пенсильвании не менее 10 человек ранены в результате стрельбы у ночного клуба
21.6.2019 01:53
Фото: novayagazeta-ug.ru
В Соединенных Штатах вновь зафиксирован инцидент, связанный с огнестрельным оружием.
На этот раз ЧП случилось на территории Пенсильвании, где неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба.
Как сообщают американские СМИ, преступление было совершено в городе Аллентаун. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося в ночь на четверг, 20 июня. В результате стрельбы ранения получили как минимум десять человек. Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало.
По данным телевизионного канала NBC, неизвестный начал стрелять около местного ночного клуба примерно в 02:00 (09:00 по Москве). Злоумышленнику удалось скрыться, ведутся его поиски, уточняется со ссылкой на полицейское управление штата. Мотивы стрелявшего устанавливаются.
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