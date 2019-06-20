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Путин назвал «трагедией» действия Зеленского
20.6.2019 22:43
Фото: somalilandsun.com
По мнению Владимира Путина, нет ничего смешного в том, как новый украинский лидер подходит к решению некоторых политических вопросов.
О деятельности Владимира Зеленского российский лидер говорил в ходе состоявшейся сегодня прямой линии.
Как отметил президент РФ, в прошлом он смотрел выступления Владимира Зеленского в КВН. Признав, что новый украинский лидер является талантливым артистом, его выступления были довольно смешными. Однако сегодня речь идет уже не о комедии, а о трагедии, констатировал Владимир Путин.
По словам главы российского государства, Зеленскому сейчас стоило бы полностью сосредоточиться на решении наиболее острых политических вопросов, в том числе, конфликт на юго-востоке Украины. Но вместо этого украинский президент отказывается от начала диалога с представителями самопровзглашенных ДНР и ЛНР.
Путин также напомнил о том, что современная история еще не видела примеров того, как конфликт можно было бы разрешить без прямого диалога сторон. Ранее Зеленский сделал нормализацию обстановки на востоке Украины ядром своей избирательной компании, отметил глава РФ. Однако теперь можно увидеть, что украинский президент поменял риторику.
Напомним, не так давно Владимир Зеленский поделился соображениями о том, как он начнет свой первый разговор с российским коллегой.
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