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Зеленский придумал, как начнет беседу с Путиным
12:02
Фото: livejournal.com
Первую встречу с российским коллегой глава украинского государства начнет с того, что сразу же выскажет мнение о принадлежности Крымского полуострова и восточных областей, заявил Владимир Зеленский. В интервью изданию Bild он сказал, что начнет разговор с главой РФ Владимиром Путиным "с того, что Донбасс и Крым — это Украина".
Владимир Зеленский при этом выразил надежду на то, что Крымский полуостров "скоро вернется". По словам украинского лидера, он "бывал там много-много раз" и считает Крым уникальным местом Украины, которое имеет собственную природу и историю. Представитель официального Киева при этом подчеркнул, что полуостров для него "всегда был и остается частью Украины".
Ранее стало известно о намерении Зеленского обсудить с представителями ЕС и НАТО вопросы, связанные с возвращением Крымского полуострова под контроль Киева. Как рассказывала в начале июня пресс-секретарь политика Юлия Мендель, украинский президент собирается подготовить "стратегию возвращения Крыма". В связи с этим Зеленский проведет соответствующие консультации в Брюсселе.
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