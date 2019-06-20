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В Париже разбился участник французского электронного дуэта Cassius
20.6.2019 21:49
Фото: livejournal.com
Филипп Сербонеши, известный под творческим псевдонимом Филипп Здар, получил смертельные травмы в результате трагической случайности, пишут французские СМИ. Музыканту было пятьдесят два года.
Как пишет издание Pitchfork, цитируя заявление агента музыканта, Филипп Здар упал с высоты. По предварительной информации, музыкант случайно вывалился из окна с верхнего этажа и скончался от полученных ранений на месте. Трагедия произошла в Париже.
В составе Cassius Филипп Здар работал на протяжении более чем двадцати лет. Одновременно музыкант сотрудничал и с другими коллективами, в частности, Franz Ferdinand и Beastie Boys, а также рэпером MC Solaar. В 2010 году Здар стал лауреатом престижной премии "Грэмми" - награду ему вручили за продюсирование и сведение четвертого альбома французского коллектива Phoenix, выступающего в жанре инди-рок.
Предполагалось, что в пятницу, 21 июня, состоится премьера нового альбома Cassius.
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