Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Челябинском при столкновении тягача и рейсового автобуса погибли два человека, еще семь попали в больницу

20.6.2019 12:48

Фото: livejournal.com



Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей Минздрава Челябинской области.



Ранее местные власти подтвердили сведения о двух погибших.



Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в окрестностях Златоуста. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, пытаясь выехать из города по второстепенной дороге, не предоставил проезд грузовому автомобилю с полуприцепом. В результате произошло столкновение.



Известно, что в салоне автобуса в момент ЧП находилось 11 пассажиров.



Как информирует пресс-служба регионального минздрава, согласно уточненным данным, в больницы после аварии были экстренно доставлены семь человек. После госпитализации трое пациентов остаются в отделении реанимации. Предполагается, что подростка, который получил травмы в ДТП, в ближайшее время на реанимобиле направят в Челябинск.



Автор: Злата Богатова

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