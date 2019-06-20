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Под Челябинском при столкновении тягача и рейсового автобуса погибли два человека, еще семь попали в больницу
20.6.2019 12:48
Фото: livejournal.com
Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей Минздрава Челябинской области.
Ранее местные власти подтвердили сведения о двух погибших.
Смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в окрестностях Златоуста. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, пытаясь выехать из города по второстепенной дороге, не предоставил проезд грузовому автомобилю с полуприцепом. В результате произошло столкновение.
Известно, что в салоне автобуса в момент ЧП находилось 11 пассажиров.
Как информирует пресс-служба регионального минздрава, согласно уточненным данным, в больницы после аварии были экстренно доставлены семь человек. После госпитализации трое пациентов остаются в отделении реанимации. Предполагается, что подростка, который получил травмы в ДТП, в ближайшее время на реанимобиле направят в Челябинск.
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