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В Ингушетии на территории больницы произошла стрельба
19.6.2019 14:40
Фото: twimg.com
По предварительным данным, неизвестные могли открыть стрельбу в связи с ранее произошедшим внутритейповым конфликтом, передает агентство "Интерфакс-Юг".
В результате инцидента никто не пострадал.
Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах республики уточняется, что ЧП случилось в Назрани. Несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием, открыли стрельбу на территории ингушской республиканской клинической больницы.
Отмечается, что выстрелы производились в воздух. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Накануне в больницу экстренно госпитализировали избитого мужчину. Стрелявшие забрали пациента, которому оказывали помощь в травматологическом отделении, отметил источник агентства. Предположительно, случившееся могло стать следствием некого конфликта между членами одного из местных тейпов.
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