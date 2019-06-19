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В Ингушетии на территории больницы произошла стрельба


19.6.2019 14:40
В Ингушетии на территории больницы произошла стрельбаФото: twimg.com

По предварительным данным, неизвестные могли открыть стрельбу в связи с ранее произошедшим внутритейповым конфликтом, передает агентство "Интерфакс-Юг".

В результате инцидента никто не пострадал.

Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах республики уточняется, что ЧП случилось в Назрани. Несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием, открыли стрельбу на территории ингушской республиканской клинической больницы.

Отмечается, что выстрелы производились в воздух. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Накануне в больницу экстренно госпитализировали избитого мужчину. Стрелявшие забрали пациента, которому оказывали помощь в травматологическом отделении, отметил источник агентства. Предположительно, случившееся могло стать следствием некого конфликта между членами одного из местных тейпов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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