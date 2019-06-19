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В Карачаево-Черкесии найдена машина с телами женщины и ее несовершеннолетнего ребенка
19.6.2019 11:48
Фото: vk.com
Погибшая женщина и ее сын
Автомобиль был обнаружен в водах Большого Ставропольского канала.
Правоохранительные органы проводят по факту ЧП проверку.
Ранее супруг погибшей 52-летней жительницы Карачаево-Черкесии обратился в полицию с заявлением об исчезновении. По словам мужчины, в минувшую субботу, 15 июня, примерно в 15:00 его жена вместе с 12-летним сыном уехала на автомобиле "ВАЗ-2106". Мужчина отметил, что супруга не сообщила ему, куда направляется.
Спустя два дня, в течение которых полиция, сотрудники МЧС и множество добровольцев активно продолжали поиски, "шестерка" с телами пропавших женщины и ребенка была найдена в водах Большого Ставропольского канала. Автомобиль был обнаружен на выезде из города Усть-Джегута, пояснили представители республиканского полицейского главка.
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