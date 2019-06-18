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Трамп: США на следующей неделе приступают к высылке миллионов нелегалов
18.6.2019 21:50
Фото: livejournal.com
Как заявил американский президент Дональд Трамп, масштабная депортация из Соединенных Штатов начнется уже на следующей неделе.
Глава США сообщил об этом в твиттере.
По словам американского лидера, уже на следующей неделе за пределы страны вышлют миллионы нелегальных иностранцев. Всех, кто ранее смог незаконно пробраться в Соединенные Штаты, иммиграционная и таможенная полиция вышлет очень быстро, подчеркнул Дональд Трамп.
При этом глава США одобрительно прокомментировал решение руководства Мексики об ужесточении миграционных законов. Трам также сообщил о том, что власти Гватемалы готовы к подписанию соглашения об убежище для граждан третьих стран.
Напомним, несколько дней назад американскими пограничниками в пустыне Аризоны была задержана уроженка Индии. Женщину провели на территорию США контрабандисты. Она пошла за водой и заблудилась на обратном пути. Маленькая дочь мигрантки, которую та оставила со знакомой и ее ребенком, к тому времени погибла от теплового удара.
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