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Зеленский собирается подготовить "стратегию возвращения Крыма"
13:31
Фото: prozoro.net.ua
Глава украинского государства в ходе официального визита в Брюссель планирует обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
О намерениях Владимира Зеленского в эфире телевизионного канала 1+1 рассказала пресс-секретарь политика Юлия Мендель.
По словам Мендель, которая сообщила о планах украинского лидера в эфире "Телевизионной службы новостей", Владимир Зеленский собирается подготовить "стратегию возвращения Крыма". Глава государства в ходе официальной поездки в Брюссель собирается провести ряд консультаций по этому вопросу. Как подчеркнула представительница Зеленского, киевская администрация не "забыла про Крым". Как только "будет выработано определенное решение", о нем объявят, добавила Мендель.
Ранее Зеленский уже говорил о том, что Украина сможет "освободить" Крымский полуостров от "оккупации". Президент Украины при этом подчеркивал, что речь идет о довольно долгом процессе.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией, участниками которого стали свыше 80% граждан, имевших право голоса. В результате за воссоединение проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%. Учитывая результаты, уже спустя несколько дней глава российского государства Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. 21 марта этот документ прошел ратификацию в Федеральном Собрании.
Невзирая на более чем убедительные итоги референдума, во время которого крымчане выразили свою волю, украинские власти упорно отказываются признавать полуостров законной частью РФ и периодически строят планы о том, как его вернуть под контроль Киева.
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