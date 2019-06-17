ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп прогнал кашлявшего главу своей администрации из Овального кабинета
Трамп прогнал кашлявшего главу своей администрации из Овального кабинета
В Сингапуре с большим успехом проходит фестиваль российского кино
В Сингапуре с большим успехом проходит фестиваль российского кино
В Испании убита несовершеннолетняя девочка из России
В Испании убита несовершеннолетняя девочка из России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский придумал, как начнет беседу с ПутинымЗеленский придумал, как начнет беседу с Путиным
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале судаЭкс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
В Ленобласти готовившийся к олимпиаде лицеист попал в больницу после неудачного опыта по химииВ Ленобласти готовившийся к олимпиаде лицеист попал в больницу после неудачного опыта по химии
В Чемодановке больше не осталось цыганВ Чемодановке больше не осталось цыган
Музей Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыряМузей Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Музей Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря


17.6.2019 22:38
Музей Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыряФото: rg.ru

Руководство музея, который является объектом культуры федерального масштаба, выразило готовность начать конструктивный диалог с представителями Русской Православной Церкви (РПЦ) по вопросу передачи зданий Спасо-Андроникова монастыря в ее ведение, пишут российские СМИ.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала замглавы Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Светлана Липатова. По ее словам, администрация готова к диалогу. Руководство музея очень хотело бы услышать какие-либо конкретные предложения, ведь все их предложения отвергли, однако других вариантов не поступило.

Ожидая конструктивных предложений по разрешению вопросов, представители музея готовы немедленно приступить к их рассмотрению.

13 июня состоялось собрание согласительной комиссии, в рамках которого представители музейного сообщества и РПЦ обсуждали обращение патриарха Кирилла в Росимущество. Речь шла о передаче зданий Спасо-Андроникова монастыря. Руководство культурного объекта выступила с предложением передать РПЦ бывший братский корпус, где на сегодняшний день располагается фондохранилище музея, бывшее административное здание вместе с примыкающей к нему северо-западную башней, а также Спасский собор. Четыре здания в таком случае можно было бы объединить с храмом Дмитрия Донского, который находится на земле, уже подведомственной РПЦ. Представителей церкви этот вариант не устроил.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В США убили чемпиона РФ по сноубордуВ США убили чемпиона РФ по сноуборду
В Чемодановке больше не осталось цыганВ Чемодановке больше не осталось цыган
Под Пензой задержаны еще 12 участников массовой драки в селе ЧемодановкаПод Пензой задержаны еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка
Вопрос об экстрадиции Ассанжа в США рассмотрят в феврале 2020 годаВопрос об экстрадиции Ассанжа в США рассмотрят в феврале 2020 года
В Нижегородской области погиб подросток, пытавшийся сделать селфи на опоре ЛЭПВ Нижегородской области погиб подросток, пытавшийся сделать селфи на опоре ЛЭП

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru