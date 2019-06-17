|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Музей Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря
17.6.2019 22:38
Фото: rg.ru
Руководство музея, который является объектом культуры федерального масштаба, выразило готовность начать конструктивный диалог с представителями Русской Православной Церкви (РПЦ) по вопросу передачи зданий Спасо-Андроникова монастыря в ее ведение, пишут российские СМИ.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала замглавы Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Светлана Липатова. По ее словам, администрация готова к диалогу. Руководство музея очень хотело бы услышать какие-либо конкретные предложения, ведь все их предложения отвергли, однако других вариантов не поступило.
Ожидая конструктивных предложений по разрешению вопросов, представители музея готовы немедленно приступить к их рассмотрению.
13 июня состоялось собрание согласительной комиссии, в рамках которого представители музейного сообщества и РПЦ обсуждали обращение патриарха Кирилла в Росимущество. Речь шла о передаче зданий Спасо-Андроникова монастыря. Руководство культурного объекта выступила с предложением передать РПЦ бывший братский корпус, где на сегодняшний день располагается фондохранилище музея, бывшее административное здание вместе с примыкающей к нему северо-западную башней, а также Спасский собор. Четыре здания в таком случае можно было бы объединить с храмом Дмитрия Донского, который находится на земле, уже подведомственной РПЦ. Представителей церкви этот вариант не устроил.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|