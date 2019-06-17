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Трамп прогнал кашлявшего главу своей администрации из Овального кабинета
17.6.2019 13:09
Фото: cand.com.vn
Во время недавнего интервью глава США Дональд Трамп настоял на том, чтобы и.о. обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни вышел из Овального кабинета. Руководитель администрации вызвал недовольство президента, так как не смог удержаться от кашля.
Как передает телевизионный канал Fox News, судя по расшифровке программы, Дональд Трамп говорил о своей налоговой декларации, отвечая на вопрос корреспондента каналу ABC. В этот момент за кадром кто-то начал кашлять. Сразу же прервавшись, Трамп заявил о том, что не любит этого. Раз Малвейни собирается кашлять, ему необходимо покинуть помещение, подчеркнул американский президент.
Ранее глава США позволил себе нецензурно выругаться в адрес Малвейни. Во время встречи с лидерами конгресса, которая проводилась в начале года в Белом доме, Трамп потребовал утвердить сумму в 5,7 млрд долларов на создание заградительной стены на американо-мексиканской границе. После того, как Малвейни выступил с предложением отыскать компромиссное решение, президент "резко прервал его", а потом грубо выругался. Как рассказывали участники встречи, Трамп обвинил главу своей администрации в том, что он якобы "все испортил".
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