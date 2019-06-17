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В Сингапуре с большим успехом проходит фестиваль российского кино
17.6.2019 11:13
Фото: cepia.ru
Кадр из фильма "Жили-были"
Мероприятие проводится впервые, сообщает ТАСС.
Организаторы киносмотра надеются, что со временем фестиваль станет регулярным.
Открылась программа фестиваля российского кино, который организовала Общенациональная программа "В кругу семьи", показом комедийной ленты "Жили-были".
По словам президента программы Александра Ковтунца, жители Сингапура, и других стран Юго-Восточной Азии, вероятно, не очень хорошо представляют современную культурную обстановку в России. Поэтому организаторы решили познакомить их с ней посредством "Недели русского кино".
Как оказалось, местная публика проявила "колоссальный интерес" к российским фильмам. Места на показы были полностью забронированы задолго до начала мероприятий. Ковтунец отметил, что такого рода подобные показы могут в будущем стать. Организаторы надеются проводить фестивали по меньшей мере раз в год.
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