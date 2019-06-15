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Британские корабли в Персидском заливе будет охранять морская пехота
12:18
Фото: pinimg.com
Как пишет Sunday Times, в Лондоне уже приняли решение об отправке в регион ста морпехов, которым предстоит защищать британские военные корабли.
Ссылаясь на источники в военном руководстве королевства, газета уточняет, что группа будет сформирована из 42-го батальона спецназначения.
Британские власти решили направить в Персидский залив для защиты своих кораблей около ста морских пехотинцев. В условиях, когда Тегеран близок к конфликту с Западом, подчеркивает газета, члены группы быстрого реагирования будут находиться на британских кораблях, патрулируя акваторию залива.
Напомним, ранее Соединенные Штаты обвинили власти Ирана в причастности к инциденту в Оманском заливе, где подверглись нападению два танкера. Мнение американского руководства поддержали в Великобритании. По мнению официального Лондона, ответственность за инциденты лежит на иранском Корпусе Стражей Исламской революции.
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