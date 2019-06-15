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Трамп опроверг утверждения об активизации кибератак США против РФ
11:02
Фото: businessinsider.com
Как заявил глава Соединенных Штатов, информация газеты New York Times, действительности не соответствует.
Так Дональд Трамп прокомментировал материал, где утверждалось, что активизировались американские кибератаки против РФ.
Прокомментировав публикацию, подготовленную New York Times, президент Соединенных Штатов заявил, что эта статья "является неправдой". Как подчеркнул американский лидер, материал он воспринимает как "виртуальный акт предательства". По словам Трампа, некогда великое издание идет на такие шаги, отчаянно нуждаясь "в истории, в любой истории", которая даже может оказаться плохой для государства.
В своем твиттере Дональд Трамп написал, что средства массовой информации "сделают, или скажут, что угодно", совершенно не задумываясь при этом о последствиях. Президент назвал их "настоящими трусами" и "врагами народа".
Ранее The New York Times выпустила статью о том, что США в последнее время якобы существенно активизировали деятельность по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети. Со ссылкой на источники в Вашингтоне, пожелавшие не называть своих имен, уточнялось, что речь идет о сфере электрообеспечения РФ.
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