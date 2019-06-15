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В Дагестане число жертв пожара на танкере увеличилось до четырех
10:34
Фото: marport.net
Руководство "Волжского пароходства" информирует об еще одном погибшем в результате недавнего пожара в торговом порту Махачкалы.
Как указано в сообщении на официальном сайте компании-судовладельца, при пожаре в Дагестане погибли четыре человека.
ЧП случилось ранним утром минувшего вторника, 11 июня, около 04:20. В ходе начатой проверки следователи установили, что взрыв в Махачкалинском морском торговом порту произошел в ходе перекачки нефтепродуктов с танкера, находившегося в тот момент на четвертом причале. К настоящему времени известно, что в машинном отделении взорвалась газовоздушная смесь, сразу после чего на судне начался сильный пожар.
Первоначально сообщалось о гибели троих матросов, еще трое были доставлены в больницу. Один из тех, кто был экстренно госпитализирован, находился в крайне тяжелом состоянии.
Следственные органы по итогам предварительной проверки приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности.
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