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В Махачкале при взрыве на танкере погибли трое матросов
11:16
Фото: gazetavv.com
Ранее была официально подтверждена гибель двух человек, но в ходе дальнейших мероприятий обнаружили останки третьего погибшего, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Минздрава Дагестана. В республиканском ведомстве сообщили, что в больницы после ЧП доставили трех пострадавших.
Врачи диагностировали у пациентов ожоги. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Жертвами инцидента стали вахтенные матросы, экстренно госпитализировали двух помощников капитана и второго механика.
Взрыв в Махачкалинском морском торговом порту произошел в ходе перекачки нефтепродуктов с российского танкера, заявили ранее в пресс-службе Росморречфлота. Обстоятельства инцидента выясняются в рамках уголовного дела, которое уже возбудили следственные органы.
По официальным данным, сигнал о происшествии в машинном отделении танкера №16, который в тот момент стоял под разгрузкой у четвертого причала, поступил на пульт экстренных служб в 04:26. Предположительно, случился взрыв газовоздушной смеси.
Известно также, что владельцем танкера является "Волжское пароходство".
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