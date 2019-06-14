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В Воронежской области восемь человек погибли в ДТП
22:40
Фото: bloknot-voronezh.ru
Согласно предварительным данным, причиной смертельной аварии с участием микроавтобуса мог стать выезд на встречную полосу, передает ТАСС.
Первоначально поступила информация о восьми погибших, однако позже число жертв ЧП увеличилось до восьми человек.
Со ссылкой на пресс-службу полицейского главка МВД по Воронежской области уточняется, что авария случилась в 20:26 на 59-м километре трассы Воронеж - Луганск. На территории Хохольского района произошло лобовое столкновение автомашины марки Ford Focus, которая ехала в сторону Воронежа, и следовавшего в противоположном направлении микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Полицейские уточняют, что в аварии получила травмы десятилетняя девочка.
Согласно предварительным выводам специалистов, водитель Ford Focus мог потерять управление, в результате его машина оказалась на встречной полосе.
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