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В Нижегородской области погиб подросток, пытавшийся сделать селфи на опоре ЛЭП
15.6.2019 15:14
Фото: vk.com
Следственные органы региона приступили к проверке по факту гибели 14-летнего школьника.
Трагический случай произошел в городе Первомайске, подтвердили представители СУ СКР по Нижегородской области.
В ходе начатого разбирательства установлено, что несколько учеников местной школы катались на велосипедах. Когда подростки остановившись у линии электропередачи, у одного из них появилась идея сделать фото. Быстро взобравшись на опору ЛЭП, юноша встал во весь рост.
Выпрямившись, 14-летний школьник сразу же получил сильнейшую электротравму. После того, как его ударило током напряжением порядка 110 тысяч вольт, подросток упал с высоты не менее 15 метров. Мальчика сразу же доставили в медицинское учреждение, однако врачи оказались бессильны, он вскоре умер.
Следственные органы приступили к проверке, по ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели мальчика.
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