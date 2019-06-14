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В Грузии машина сорвалась в пропасть, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы


11:50
В Грузии машина сорвалась в пропасть, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмыФото: eadaily.com

В результате ЧП погиб пассажир, серьезно пострадал водитель, рассказали представители правоохранительных органов региона.

Обстоятельства аварии выясняются.

По предварительным данным, смертельное ДТП случилось в горах Тушетии на востоке Грузии. Автомобиль, в котором в тот момент находились двое местных жителей, сорвался в пропасть. В результате падения транспортного средства пассажир погиб, водителя с тяжелыми повреждениями доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Правоохранительные органы выясняют причины ЧП в рамках уголовного дела, которое уже возбудили по факту аварии со смертельны исходом.

Горная область Тушетия располагается в северо-восточной части Грузии, у границ с российскими Дагестаном и Чечней.

Автор: Злата Богатова

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