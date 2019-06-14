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В Якутии на военно-полевых сборах умер подросток
14.6.2019 22:46
Фото: nepsite.ru
Следственные органы региона приступили к проверке по факту гибели 16-летнего юноши.
По предварительным данным, студент Мирнинского регионального технического колледжа умер в больнице несколько дней назад.
ЧП случилось в минувшую субботу, 8 июня. Как только 16-летний подросток почувствовал недомогание, его экстренно госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, позже он скончался.
Подростка доставили в медицинское учреждение из поселка Заря Мирнинского района Якутии, где были организованы военно-полевые сборы. В ходе начатого разбирательства установлено что студенту стало плохо после утренней зарядки. Сведений о том, что могло стать причиной недомогания, пока нет.
Причины смерти сейчас выясняют судебно-медицинские эксперты. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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