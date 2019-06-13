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В США убили чемпиона РФ по сноуборду
22:30
Фото: znak.com
Российские дипломаты сейчас активно поддерживают контакт с полицией Лос-Анджелеса, выясняя все обстоятельства ЧП, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, в молодого человека стреляли из проезжавшего мимо автомобиля.
Ранее американский телевизионный канал CBS News сообщил о трагической гибели Дмитрия Кольцова, который в прошлом завоевал титул чемпиона России по сноуборду. Молодой человек был убит в Лос-Анджелесе, в него стреляли из проезжавшей мимо машины. Мотивы преступления, совершенного 10 июня, пока остаются неизвестными.
Известно, что полицейским уже удалось задержать подозреваемого в убийстве россиянина. Мужчина также обвиняется в целом ряде попыток вооруженного ограбления.
Представители посольства РФ в Соединенных Штатах, поддерживая связь с родственниками Кольцова, продолжают работу по выяснению обстоятельств его гибели. Американским властям уже направлен официальный запрос соответствующего содержания, отметили в дипмиссии.
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