ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Мексике найдена единственная в мире запись голоса Фриды Кало
В Мексике найдена единственная в мире запись голоса Фриды Кало
Дуда: Поляки лучше русских
Дуда: Поляки лучше русских
В Уганде зафиксирована смерть от вируса Эбола
В Уганде зафиксирована смерть от вируса Эбола
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США убили чемпиона РФ по сноубордуВ США убили чемпиона РФ по сноуборду
ЦБ впервые за год объявил о снижении ключевой ставкиЦБ впервые за год объявил о снижении ключевой ставки
Под Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котятПод Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котят
В убийстве жены экс-хоккеиста сборной РФ подозревается 18-летний сынВ убийстве жены экс-хоккеиста сборной РФ подозревается 18-летний сын
Под Тверью найдена девочка, похищенная в БелоруссииПод Тверью найдена девочка, похищенная в Белоруссии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США убили чемпиона РФ по сноуборду


22:30
В США убили чемпиона РФ по сноубордуФото: znak.com

Российские дипломаты сейчас активно поддерживают контакт с полицией Лос-Анджелеса, выясняя все обстоятельства ЧП, передает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, в молодого человека стреляли из проезжавшего мимо автомобиля.

Ранее американский телевизионный канал CBS News сообщил о трагической гибели Дмитрия Кольцова, который в прошлом завоевал титул чемпиона России по сноуборду. Молодой человек был убит в Лос-Анджелесе, в него стреляли из проезжавшей мимо машины. Мотивы преступления, совершенного 10 июня, пока остаются неизвестными.

Известно, что полицейским уже удалось задержать подозреваемого в убийстве россиянина. Мужчина также обвиняется в целом ряде попыток вооруженного ограбления.

Представители посольства РФ в Соединенных Штатах, поддерживая связь с родственниками Кольцова, продолжают работу по выяснению обстоятельств его гибели. Американским властям уже направлен официальный запрос соответствующего содержания, отметили в дипмиссии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Власти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст ТутанхамонаВласти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст Тутанхамона
В Якутске две девочки получили травмы на аттракционеВ Якутске две девочки получили травмы на аттракционе
На Балтфлоте во время учений погиб морской пехотинецНа Балтфлоте во время учений погиб морской пехотинец
В Польше 6 человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовикомВ Польше 6 человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовиком
ЦБ впервые за год объявил о снижении ключевой ставкиЦБ впервые за год объявил о снижении ключевой ставки

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru