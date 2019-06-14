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"Воскресший" в Сочи бандит Цапок оказался беглым преступником
14.6.2019 14:28
Фото: vk.com
Мужчина, визуально похожий на скончавшегося в заключении лидера преступной группировки Цапка, в действительности является преступником и находился в федеральном розыске, сообщили представители прокуратуры Краснодарского края.
Снимок, сделанный после ДТП в Сочи, ранее широко распространился в СМИ.
Установлена личность мужчины, которого первоначально многие приняли за лидера кущевской банды Сергея Цапка. Как оказалось, имя этого человека Виталий Никифоров, он является уроженцем Бишкека. Мужчина 1986 г.р. в прошлом был объявлен в розыск, так как скрывался от следствия, пояснили в краевом ведомстве.
Как стало известно, Виталия Никифорова подозревают в совершении кражи в станице Выселки, в связи с чем он находился в федеральном розыске.
Запечатленный на месте недавней дорожной аварии в Сочи Никифоров визуально напоминает лидера печально известной банды из станицы Кущевская. В конце 2013 года Сергей Цапок был осужден на пожизненный срок и спустя несколько месяцев скончался, находясь в СИЗО Краснодара.
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