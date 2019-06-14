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В Ессентуках при вооруженном налете один человек погиб, двое тяжело ранены
14.6.2019 12:55
Фото: novorosinform.org
Полиция Ессентуков разыскивает вооруженных налетчиков, открывших стрельбу на территории склада.
В результате ЧП были ограблены и ранены три человека, один из них погиб. Двое пострадавших находятся в реанимации, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.
Преступление было совершено вечером минувшей среды, 12 июня, рассказали представители ведомства. Двое мужчин, лица которых были закрыты тряпичными масками, проникли на территорию склада одного из магазинов, расположенных в поселке РККА Ессентуков. Открыв огонь из автоматического оружия, налетчики ранили трех мужчин, которые в тот момент находились в помещении.
34-летний пострадавший от ранений погиб на месте, двое других были экстренно госпитализированы. При поступлении в медицинское учреждение их состояние оценивалось врачами как тяжелое, сейчас оба пациента находятся в отделении реанимации.
В ходе расследования полиция установила, что налетчики у потерпевших похитили деньги. Сумма, которую смогли унести злоумышленники, пока не уточняется.
После ЧП следственные органы возбудили уголовное дело по целому ряду статей, в частности, об убийстве и покушении на убийство, которое было совершено группой лиц из корыстных побуждений.
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