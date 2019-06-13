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Под Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котят


11:54
Под Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котятФото: newsland.com

Мужчина жестоко расправился с соседкой по даче, заподозрив, что она причастна к исчезновению его кошки и котят.

Степень адекватности и вменяемости 37-летнего жителя Москвы предстоит определить психиатрам, заявили в СКР.

Председателя садового товарищества, которое находится на территории Александровского района Владимирской области, задержали по подозрению в жестоком убийстве 65-летней женщины. Жертвой преступления стала соседка по даче жителя Москвы.

По версии следствия, мужчина был убежден, что именно соседи по даче могут оказаться причастными к убийству его кошки. Кроме того, исчезли котята, и в этом он также подозревал жителей близлежащего участка.

Утром минувшего вторника, 11 июня, взяв пневматический пистолет и сделав укрытие, подозреваемый затаился в лесопосадке. Увидев, как пенсионерка покинула свой дом, мужчина набросился на нее с кулаками. Затем он выстрелил в нее и нанес несколько ударов лопатой по голове. В результате потерпевшая погибла на месте.

В региональном СУ СКР отметили, что подозреваемый сам обратился в полицию и рассказал о содеянном.

Автор: Злата Богатова

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