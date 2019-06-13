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Дуда: Поляки лучше русских
13.6.2019 10:40
Фото: im-g.pl
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, чем народ его страны выгодно отличается от россиян, после встречи с главой США Дональдом Трампом.
По словам иностранного политика, поляки более смелые, чем русские.
Своим мнением по этому поводу Анджей Дуда поделился в Вашингтоне, на пресс-конференции, которая состоялась после его встречи с Дональдом Трампом. Польский лидер отметил, что его сограждане, в отличие от россиян, могут "сражаться до конца независимо ни от чего".
Говоря о перспективах отношениях с Москвой, Дуда заявил, что хотел бы надеяться на дружеские связи, ведь размеры России намного превосходят его государство. При этом президент Польши отметил, что власти РФ всегда стремились к захвату его страны, и в советский период Польша была "оккупирована".
Довольно продолжительный монолог Дуды представлял собой развернутый ответ на вопрос американского журналиста, причем Трамп назвал его "подстроенным". Глава США, прокомментировав мнение иностранного коллеги, заявил о том, что рассчитывает на "отличные отношения" между Москвой и Варшавой.
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