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Вратарь сборной РФ по футболу Лунев задержан в аэропорту за пьяный дебош
10:25
Фото: nikatv.ru
Полицейские задержали спортсмена в аэропорту Внуково, сообщают российские СМИ.
В отношении вратаря нашей футбольной сборной 27-летнего Андрея Лунева составили административный протокол.
Официальные представители транспортного управления МВД по ЦФО пояснили, что инцидент зафиксирован накануне, 12 июня. В полицию поступил сигнал о том, что в аэропорту Внуково один из пассажиров нарушает общественный порядок. Позднее в ряде источников появились сведения о том, что нарушителем является футболист.
В заявлении, поступившем от представителя одной из российских авиакомпаний, речь шла о том, что Андрей Лунев хулиганил возле стойки регистрации. В результате спортсмена задержали прибывшие к месту ЧП полицейские, после чего доставили для разбирательства в дежурную часть линейного подразделения. Там в отношении спортсмена составили протокол о соответствующем административном правонарушении.
По данным ТАСС, у футболиста случился некий конфликт с сотрудником авиакомпании "Россия". Спортсмен, который в момент происшествия не был трезвым, так и не смог попасть на свой рейс до Северной столицы. Лунева оштрафовали на тысячу рублей.
После случившегося гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев выразил намерение провести с футболистом серьезный разговор.
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