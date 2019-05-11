Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вратарь сборной РФ по футболу Лунев задержан в аэропорту за пьяный дебош

10:25

Фото: nikatv.ru



Полицейские задержали спортсмена в аэропорту Внуково, сообщают российские СМИ.



В отношении вратаря нашей футбольной сборной 27-летнего Андрея Лунева составили административный протокол.



Официальные представители транспортного управления МВД по ЦФО пояснили, что инцидент зафиксирован накануне, 12 июня. В полицию поступил сигнал о том, что в аэропорту Внуково один из пассажиров нарушает общественный порядок. Позднее в ряде источников появились сведения о том, что нарушителем является футболист.



В заявлении, поступившем от представителя одной из российских авиакомпаний, речь шла о том, что Андрей Лунев хулиганил возле стойки регистрации. В результате спортсмена задержали прибывшие к месту ЧП полицейские, после чего доставили для разбирательства в дежурную часть линейного подразделения. Там в отношении спортсмена составили протокол о соответствующем административном правонарушении.



По данным ТАСС, у футболиста случился некий конфликт с сотрудником авиакомпании "Россия". Спортсмен, который в момент происшествия не был трезвым, так и не смог попасть на свой рейс до Северной столицы. Лунева оштрафовали на тысячу рублей.



После случившегося гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев выразил намерение провести с футболистом серьезный разговор.



Автор: Злата Богатова

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