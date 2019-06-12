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На водоемах Владимирской области за трое суток погибли шесть человек


12.6.2019 23:36
На водоемах Владимирской области за трое суток погибли шесть человекФото: rl0.ru

Информация поступила от представителей регионального СУ СКР, сотрудники которого приступили к проведению проверок по всем фактам трагических происшествий.

По данным ведомства, в период с 8 по 10 июня на водоемах области погибли шесть человек.

В минувшую субботу 34-летний мужчина, отправившийся порыбачить в дружеской компании,  утонул в реке Клязьма. В тот же день 20-летний местный житель преодолеть плотину в деревне Крутец и погиб. Днем позже тела двоих утонувших были найдены на территории Вязниковского района и в реке Гусинка города Владимира.

В понедельник, 10 июня, 31-летний мужчина, будучи нетрезвым, погиб во время купания в окрестностях населенного пункта Гавриловское (Суздальский район). Спустя несколько часов житель соседнего государства, вместе с приятелями отдыхавший на берегу озера Семязино во Владимире, утонул после того, как попытался заплыть за буйки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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