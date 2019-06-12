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На водоемах Владимирской области за трое суток погибли шесть человек
12.6.2019 23:36
Фото: rl0.ru
Информация поступила от представителей регионального СУ СКР, сотрудники которого приступили к проведению проверок по всем фактам трагических происшествий.
По данным ведомства, в период с 8 по 10 июня на водоемах области погибли шесть человек.
В минувшую субботу 34-летний мужчина, отправившийся порыбачить в дружеской компании, утонул в реке Клязьма. В тот же день 20-летний местный житель преодолеть плотину в деревне Крутец и погиб. Днем позже тела двоих утонувших были найдены на территории Вязниковского района и в реке Гусинка города Владимира.
В понедельник, 10 июня, 31-летний мужчина, будучи нетрезвым, погиб во время купания в окрестностях населенного пункта Гавриловское (Суздальский район). Спустя несколько часов житель соседнего государства, вместе с приятелями отдыхавший на берегу озера Семязино во Владимире, утонул после того, как попытался заплыть за буйки.
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