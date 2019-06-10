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В Геленджике задержали криминального авторитета
10.6.2019 23:08
Фото: kompromat.wiki
Один из главарей местного преступного сообщества, по данным ФСБ, подозревается в мошеннических действиях.
Примерная сумма ущерба могла составить около двух миллионов рублей, информирует пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю в понедельник.
Как пишут российские СМИ, правоохранителям удалось пресечь незаконную деятельность одного из влиятельных членов организованного преступного сообщества. В результате следственно-оперативных мероприятий был задержан так называемый "смотрящий" по Геленджику.
От противоправных действий, уточняют представители ФСБ, пострадал бизнесмен из Новороссийска, у которого вымогали два миллиона рублей. В этих целях преступники создали мошенническую схему, требуя оплату за некое содействие при сдаче в эксплуатацию строительного объекта.
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