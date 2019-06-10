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Власти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст Тутанхамона
10.6.2019 13:15
Фото: newsae.ru
Оценочная стоимость артефакта, который сейчас находится в частной коллекции, составляет около £4 млн, передает ТАСС.
В Каире уже отреагировали на появление каменного бюста фараона Тутанхамона, который предполагается продать с молотка на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне.
Известие об аукционе, запланированном на 4 июля, прокомментировал известный египетский ученый Захи Хавас. Как заявил археолог, он практически уверен в том, что артефакт в прошлом "был похищен из Карнакского храма". Представителям Christie's не удастся доказать, что они имеют право распоряжаться этой скульптурой, подчеркнул Хавас.
По словам египетского археолога, Каир обладает "этическим правом" на репатриацию бюста.
Скульптура, как полагают исследователи, была создана более трех тысячелетий назад. Тутанхамон изображен в образе бога солнца Амона. Предполагается, что в прошлом бюст украшал всемирно известный Карнакский храм в Луксоре, а сейчас находится в частной коллекции.
Оценочная стоимость артефакта, уточняет газета Financial Times, составляет не менее £4 млн (свыше $5 млн).
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