ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Крыму в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека
В Крыму в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека
Дуб, посаженный Трампом и Макроном у Белого дома, погиб
Дуб, посаженный Трампом и Макроном у Белого дома, погиб
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Алена Полынь о новой ЭреАлена Полынь о новой Эре
В Махачкале при взрыве на танкере погибли трое матросовВ Махачкале при взрыве на танкере погибли трое матросов
Ученые впервые зафиксировали корональный выброс не у Солнца, а у другой звездыУченые впервые зафиксировали корональный выброс не у Солнца, а у другой звезды
Бари Алибасов ненадолго пришел в сознаниеБари Алибасов ненадолго пришел в сознание
Власти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст ТутанхамонаВласти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст Тутанхамона

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст Тутанхамона


10.6.2019 13:15
Власти Египта могут потребовать вернуть выставленный на торги в Лондоне бюст ТутанхамонаФото: newsae.ru

Оценочная стоимость артефакта, который сейчас находится в частной коллекции, составляет около £4 млн, передает ТАСС.

В Каире уже отреагировали на появление каменного бюста фараона Тутанхамона, который предполагается продать с молотка на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне.

Известие об аукционе, запланированном на 4 июля, прокомментировал известный египетский ученый Захи Хавас. Как заявил археолог, он практически уверен в том, что артефакт в прошлом "был похищен из Карнакского храма". Представителям Christie's не удастся доказать, что они имеют право распоряжаться этой скульптурой, подчеркнул Хавас.

По словам египетского археолога, Каир обладает "этическим правом" на репатриацию бюста.

Скульптура, как полагают исследователи, была создана более трех тысячелетий назад. Тутанхамон изображен в образе бога солнца Амона. Предполагается, что в прошлом бюст украшал всемирно известный Карнакский храм в Луксоре, а сейчас находится в частной коллекции.

Оценочная стоимость артефакта, уточняет газета Financial Times, составляет не менее £4 млн (свыше $5 млн).

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Беременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной СобольБеременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной Соболь
Ученые назвали причину Юстиниановой чумыУченые назвали причину Юстиниановой чумы
В Судане до 60 человек возросло число погибших в результате разгона протестовВ Судане до 60 человек возросло число погибших в результате разгона протестов
В Москве задержали подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбеВ Москве задержали подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе
Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августаПодозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 855


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru