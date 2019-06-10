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В Польше 6 человек погибли в результате крупной аварии с участием грузовиком
10.6.2019 12:26
Фото: vk.com
Трагедия случилась на северо-западе страны.
Как передают польские СМИ со ссылкой на источники в государственной пожарной охране, жертвами ДТП стали шесть человек.
По предварительным данным, по меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и были доставлены в больницы.
Согласно имеющейся на этот час информации, смертельная авария с участием семи машин - грузовика и шести легковых - произошла в окрестностях города Щецина, на расстоянии около 500 метров от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйстья.
Предположительно, виновником ЧП на автостраде А6 может быть водитель фуры, мужчина уже задержан.
Как отметили пожарные, после столкновения машины загорелись. В результате аварии движение по этой трассе было блокировано в обоих направлениях.
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