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Сотрудницу «Алросы» подозревают в краже алмазов на миллионы долларов
12:13
Фото: vk.com
Операция по задержанию нескольких подозреваемых проводилась сотрудниками Следственного комитета России совместно с коллегами из ФСБ, передает ТАСС. Похитители алмазного сырья "Алросы" были задержаны с поличным в минувший четверг, 6 июня, информирует официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, при попытке хищения очередной партии были задержаны несколько человек, в том числе, сотрудница предприятия. Как пояснила Светлана Петренко, речь идет об алмазах общей стоимостью свыше двадцати двух миллионов рублей.
В Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ подтвердили информацию о том, что выявлено хищение алмазного сырья в особо крупных размерах. По данным ФСБ, которая ведет расследование совместно со СКР, преступная группа, на системной основе похищавшая высококачественное алмазное сырье из АК "Алроса", впоследствии осуществляла его незаконный сбыт.
Отмечается, что в числе предполагаемых злоумышленников - сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, которая непосредственно похищала алмазы, посредник Владимир Табидзе, имеющий двойное гражданство РФ и Грузии, а также россиянин Владимир Гординский. Он был ответственным за сбыт украденных драгоценных камней.
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