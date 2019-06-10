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Названа дата выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза
10.6.2019 11:29
Фото: nastroy.net
Как сообщили представители компании Microsoft, предполагается, что проект выйдет 16 апреля 2020 года.
В минувшее воскресенье был представлен ролик, посвященный выходу видеоигры Cyberpunk 2077.
Судя по видеоматериалу, который был презентован в рамках ежегодной игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе, создатели проекта предполагают его выпустить весной следующего года.
По данным портала The Verge, мероприятие в Соединенных Штатах проводилось с участием 54-летнего Киану Ривза. Выйдя на сцену, когда состоялась презентация нового проекта, известный актер пояснил, что перевоплотился в одного из персонажей.
Как уточняют разработчики видеоигры, Cyberpunk 2077 окажется доступной для следующих платформ: Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.
Созданием этой ролевой компьютерной игры занимается польская студия CD Projekt RED. Проект представляет собой продолжение настольной игры Cyberpunk 2020, которая была выпущена в 1990 году.
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