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Названа дата выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза


10.6.2019 11:29
Названа дата выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану РивзаФото: nastroy.net

Как сообщили представители компании Microsoft, предполагается, что проект выйдет 16 апреля 2020 года.

В минувшее воскресенье был представлен ролик, посвященный выходу видеоигры Cyberpunk 2077.

Судя по видеоматериалу, который был презентован в рамках ежегодной игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе, создатели проекта предполагают его выпустить весной следующего года.

По данным портала The Verge, мероприятие в Соединенных Штатах проводилось с участием 54-летнего Киану Ривза. Выйдя на сцену, когда состоялась презентация нового проекта, известный актер пояснил, что перевоплотился в одного из персонажей.

Как уточняют разработчики видеоигры, Cyberpunk 2077 окажется доступной для следующих платформ: Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Созданием этой ролевой компьютерной игры занимается польская студия CD Projekt RED. Проект представляет собой продолжение настольной игры Cyberpunk 2020, которая была выпущена в 1990 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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