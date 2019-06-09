ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
Эрнст опроверг сведения о закрытии шоу «Голос. Дети»
Эрнст опроверг сведения о закрытии шоу «Голос. Дети»
На Майорке, выпав из окна отеля, погиб еще один британский турист
На Майорке, выпав из окна отеля, погиб еще один британский турист
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
В Сочи после ДТП с автобусами в больницы попали 23 человекаВ Сочи после ДТП с автобусами в больницы попали 23 человека
КС Молдавии объявил о временном отстранении Додона от должности президента КС Молдавии объявил о временном отстранении Додона от должности президента
В Нигерии около 20 человек погибли в ДТП с участием автобусаВ Нигерии около 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса
Голунов отказывается признавать вину в попытке сбыта наркотиковГолунов отказывается признавать вину в попытке сбыта наркотиков

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»


9.6.2019 23:12
Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»Фото: wp.com

Как заявил Григорий Лепс, ему будет жаль, если группа "Машина времени" действительно не примет участия в праздничном концерте по случаю Дня России, который состоится через несколько дней на Красной площади. Своим мнением по этому поводу известный артист поделился в беседе с корреспондентами радиостанции "Говорит Москва".

Отреагировав на известие о том, что "Машина времени" не будет среди участников большого сборного концерта, который пройдет на Красной площади в День России 12 июня, Григорий Лепс заявил о том, что ему "искренне жаль". По его словам, "Машину времени" можно считать началом всей отечественной рок-музыки - советской и российской, поэтому новость о том, что отменено выступление коллектива показалась ему достаточно странной.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина распространились сообщения об отмене выступления, запланированного на 12 июня.

Позже новость прокомментировал бессменный лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, объяснивший, из-за чего группа не появится на праздничном мероприятии. По словам музыканта, организаторы пояснили ему, что иначе "сверстали программу", и это все, что ему известно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 285

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

МИД требует от властей США освободить россиянку, осужденную за похищение своих детейМИД требует от властей США освободить россиянку, осужденную за похищение своих детей
Брэд Питт не захотел становиться лицом натураловБрэд Питт не захотел становиться лицом натуралов
Американского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентовАмериканского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентов
Ученые назвали причину Юстиниановой чумыУченые назвали причину Юстиниановой чумы
В Раде после гибели ребенка под Киевом призвали к переаттестации полицейскихВ Раде после гибели ребенка под Киевом призвали к переаттестации полицейских

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 855


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru