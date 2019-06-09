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Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»
9.6.2019 23:12
Фото: wp.com
Как заявил Григорий Лепс, ему будет жаль, если группа "Машина времени" действительно не примет участия в праздничном концерте по случаю Дня России, который состоится через несколько дней на Красной площади. Своим мнением по этому поводу известный артист поделился в беседе с корреспондентами радиостанции "Говорит Москва".
Отреагировав на известие о том, что "Машина времени" не будет среди участников большого сборного концерта, который пройдет на Красной площади в День России 12 июня, Григорий Лепс заявил о том, что ему "искренне жаль". По его словам, "Машину времени" можно считать началом всей отечественной рок-музыки - советской и российской, поэтому новость о том, что отменено выступление коллектива показалась ему достаточно странной.
Ранее в российских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина распространились сообщения об отмене выступления, запланированного на 12 июня.
Позже новость прокомментировал бессменный лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, объяснивший, из-за чего группа не появится на праздничном мероприятии. По словам музыканта, организаторы пояснили ему, что иначе "сверстали программу", и это все, что ему известно.
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