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В Беларуси задержан третий полицейский, подозреваемый в убийстве жительницы Элисты


9.6.2019 19:39
В Беларуси задержан третий полицейский, подозреваемый в убийстве жительницы ЭлистыФото: livejournal.com

Как стало известно, мужчина уже успел покинуть не только родной регион, но и пределы Российской Федерации. Однако бывшему полицейскому, которого подозревают в причастности к гибели 65-летней предпринимательницы, не удалось скрыться от оперативных сотрудников.

Как заявила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, российским полицейским были переданы оперативные сведения о том, где может находиться третий подозреваемого в убийстве 65-летней жительницы города Элисты. Как оказалось, фигурант этого громкого дела пытался скрыться, покинув территорию РФ.

По направленной ориентировке белорусские милиционеры задержали подозреваемого на одном из автовокзалов Минска. В скором времени будет решен вопрос об экстрадиции, пояснила Ирина Волк.

Напомним, ранее в Калмыкии были уже задержаны двое полицейских. Сразу после того, как появилась информация о причастности трех сотрудников МВД к убийству местной предпринимательницы, их уволили из органов с отрицательной мотивировкой.

Автор: Злата Богатова

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