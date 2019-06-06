Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины

6.6.2019 09:07

Фото: rl0.ru



Жертвой преступления, которое было совершено 30 мая этого года, стала местная предпринимательница.



По версии следствия, с женщиной расправился один сотрудник полиции, а двое его коллег помогали убийце избавиться от тела.



Как сообщают региональные СМИ, трое участковых уполномоченных УМВД РФ по городу Элиста оказались фигурантами уголовного дела. Расследование было начато после убийства местной жительницы.



Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Калмыкии уточняется, что между погибшей женщиной и участковым 30 мая произошел конфликт. Выясняя отношения, теперь уже бывший сотрудник МВД начал душить потерпевшую. Обнаружив, что переусердствовал, в результате чего женщина погибла, он вызвал на подмогу еще двух участковых.



Трое полицейских, намереваясь скрыть следы преступления, вывезли труп. Отправившись на территорию Кетченского района, они спрятали тело убитой женщины внутри бетонированной трубы.



Сразу после того, как появились сведения о возможной причастности полицейских к этому преступлению, все трое были уволены из органов МВД с отрицательной мотивировкой.



Автор: Злата Богатова

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