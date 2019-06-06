|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины
6.6.2019 09:07
Фото: rl0.ru
Жертвой преступления, которое было совершено 30 мая этого года, стала местная предпринимательница.
По версии следствия, с женщиной расправился один сотрудник полиции, а двое его коллег помогали убийце избавиться от тела.
Как сообщают региональные СМИ, трое участковых уполномоченных УМВД РФ по городу Элиста оказались фигурантами уголовного дела. Расследование было начато после убийства местной жительницы.
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Калмыкии уточняется, что между погибшей женщиной и участковым 30 мая произошел конфликт. Выясняя отношения, теперь уже бывший сотрудник МВД начал душить потерпевшую. Обнаружив, что переусердствовал, в результате чего женщина погибла, он вызвал на подмогу еще двух участковых.
Трое полицейских, намереваясь скрыть следы преступления, вывезли труп. Отправившись на территорию Кетченского района, они спрятали тело убитой женщины внутри бетонированной трубы.
Сразу после того, как появились сведения о возможной причастности полицейских к этому преступлению, все трое были уволены из органов МВД с отрицательной мотивировкой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|