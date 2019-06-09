|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сочи после ДТП с автобусами в больницы попали 23 человека
9.6.2019 12:38
Фото: bloknot.ru
Как передают российские СМИ, после аварии с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи вылетели врачи из Краснодара. Специалисты прибыли на вертолете санавиации для оказания консультативной помощи и выяснения, требуется ли перевод пациентов в краевую столицу. В общей сложности к врачам обратились двадцать шесть человек, лишь трое из них не были госпитализированы.
В числе тех, кого после ДТП доставили в больницы, трое детей, информировали представители Минздрава Краснодарского края. По данным ведомства, медицинские психологи задействованы в работе с пострадавшими в аварии. К настоящему времени всем пациентам уже в полном объеме оказывают необходимую медицинскую помощь.
Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В Сочи из Краснодара направили вертолет санитарной авиации, который доставил консультативную бригаду. Решается вопрос о переводе некоторых пациентов в ведущие больницы краевой столицы.
Авария случилась сегодня утром на пересечение улиц Старообрядческой и Таврической города Сочи. Водитель автобуса фирмы "Ятонг", следовавший в сторону улицы Урожайнлй, потерял управление после того, как ему не уступил дорогу микроавтобус "Спринтер". После столкновения транспортное средство опрокинулось.
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют полицейские.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|