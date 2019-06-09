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В Нигерии около 20 человек погибли в ДТП с участием автобуса
9.6.2019 11:19
Фото: vsdn.ru
Правоохранители разыскивают водителя грузовика, который после столкновения уцелел и сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.
В результате страшной аварии погибли все 18 человек, которые находились в автобусе.
Как передают местные СМИ, смертельное дорожное происшествие случилось в минувшую субботу, 8 июня. Обстоятельства аварии, которая зафиксирована на скоростном шоссе в юго-западном штате Ондо, выясняют правоохранительные органы. На данный момент известно, что водитель грузового автомобиля допустил выезд на встречную полосу, сразу после чего его транспортное средство врезалось в автобус.
В результате лобового столкновения погибли все восемнадцать человек, находившиеся в салоне автобуса. Отмечается, что в результате мощного удара обе машины загорелись, однако водитель грузовика успел скрыться с места ЧП. Полиция ведет его поиски.
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