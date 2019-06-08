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В Москве задержали подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе
8.6.2019 22:00
Фото: vk.com
Телевизионный канал РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемых убийц Сергея Чуева.
Правоохранители проводили спецоперацию по задержанию подозреваемых в одном из торговых центров столицы, когда мужчины зашли туда пообедать.
Как указано в сообщении на официальном сайте Следственного комитета, в ближайшее время с задержанными, которых доставят в территориальный отдел, начнут проводить неотложные действия. Сотрудникам СКР предстоит установить картину случившегося и мотивы преступления.
Трагический инцидент, в результате которого погиб 34-летний мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, произошел минувшей ночью. Тело мужчины с признаками смерти насильственного характера было найдено около пруда, который находится на территории парка на Южнобутовской улице.
Позже стало известно, что спортсмена жестоко избили трое хулиганов, когда он заступился за беременную женщину. Как рассказали невольные очевидцы нападения, мужчины набросились на Чуева сразу после того, как сделал им замечание.
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