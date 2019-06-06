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Власти Колорадо задумались о сносе школы «Колумбайн»
09:40
Фото: cont.ws
Школа «Колумбайн» 20 апреля 1999 года
В Соединенных Штатах рассматривают варианты сноса образовательного учреждения, печально прославившегося двадцать лет назад.
Жертвами стрельбы, которая случилась в апреле 1999 года в американской школе "Колумбайн", стали тринадцать человек.
Как передает телевизионный канал Denver7, инспектор школ округа Джейсон Гласс открытое письмо, названное "Новый Колумбайн?" В своем послании он указал, что печально известная школа по сей день продолжает оставаться "источником вдохновения для потенциальных стрелков". По мнению Гласса, влияние школы "со временем, кажется, только усиливается".
Ранее на рассмотрение общественности был предложен проект, в соответствии с которым старую школу снесут и возведут новое здание. Местным налогоплательщикам это обойдется в 60-70 миллионов долларов. По словам инспектора, проект пока находится в стадии разработки. Чтобы получить представление об отношении к сложившейся ситуации местных жителей, Гласс предложил им пройти специальный онлайн-опрос.
Школа "Колумбайн" не так давно оказалась в числе образовательных учреждений, которые власти штата были вынуждены закрыть из-за угроз вооруженной Сол Паис. 18-летняя белая американка в минувшем апреле была признана "чрезвычайно опасной", поэтому к ее поискам сразу же подключились агенты ФБР. Позже шериф округа Джефферсон заявил о том, что Сол Паис найдена мертвой.
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