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Беременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной Соболь
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Фото: gpolitika.com
Неадекватная сторонница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь специально подкарауливала Маргариту Симоньян, пишет журналист Дмитрий Стешин в своем в Facebook. В результате скандалистка атаковала главного редактора МИА "Россия сегодня" и телевизионного канала RT, как только та появилась на радио "Эхо Москвы".
Увидев Маргариту Симоньян, ожидавшая ее Любовь Соболь моментально включила камеру и начала задавать разнообразные вопросы про Сергея Собянина. По словам Дмитрия Стешина, попытка получить комментарии о столичном градоначальнике объясняется тем, что "у мадам Соболь началась предвыборная кампания в Мосгордуму".
Позже в Сети появилось видео, на котором Маргарита Симоньян отказывается общаться с Любовью Соболь, прямо указывая на антипатию. Однако сторонница Алексея Навального продолжает цепляться к главреду МИА "Россия сегодня".
Спустя некоторое время Симоньян на скорой была доставлена в больницу. Информации о состоянии пока не поступало. По словам самой Симоньян, которая прокомментировала случившееся в своем Telegram-канале, представительница так называемого "ФБК" буквально гналась за ней по коридорам, пока "добрые эховцы" не спрятали коллегу в "венедиктовский кабинет".
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