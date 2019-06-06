Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Беременная Симоньян попала в больницу после встречи со скандально известной Соболь

00:02

Фото: gpolitika.com



Неадекватная сторонница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь специально подкарауливала Маргариту Симоньян, пишет журналист Дмитрий Стешин в своем в Facebook. В результате скандалистка атаковала главного редактора МИА "Россия сегодня" и телевизионного канала RT, как только та появилась на радио "Эхо Москвы".



Увидев Маргариту Симоньян, ожидавшая ее Любовь Соболь моментально включила камеру и начала задавать разнообразные вопросы про Сергея Собянина. По словам Дмитрия Стешина, попытка получить комментарии о столичном градоначальнике объясняется тем, что "у мадам Соболь началась предвыборная кампания в Мосгордуму".



Позже в Сети появилось видео, на котором Маргарита Симоньян отказывается общаться с Любовью Соболь, прямо указывая на антипатию. Однако сторонница Алексея Навального продолжает цепляться к главреду МИА "Россия сегодня".



Спустя некоторое время Симоньян на скорой была доставлена в больницу. Информации о состоянии пока не поступало. По словам самой Симоньян, которая прокомментировала случившееся в своем Telegram-канале, представительница так называемого "ФБК" буквально гналась за ней по коридорам, пока "добрые эховцы" не спрятали коллегу в "венедиктовский кабинет".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 277

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.6.2019 20:58 Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комы

Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комы 6.6.2019 10:47 Ученые назвали причину Юстиниановой чумы

Ученые назвали причину Юстиниановой чумы 6.6.2019 08:35 Меган Маркл собирается уехать в США из-за Кейт Миддлтон

Меган Маркл собирается уехать в США из-за Кейт Миддлтон 5.6.2019 14:56 РПЦ: папу Римского в Москве пока принять не готовы

РПЦ: папу Римского в Москве пока принять не готовы 4.6.2019 17:29 Дневники членов группы Дятлова передали прокуратуре