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Задержан организатор покушения на Шабтая Калмановича


6.6.2019 22:01
Шабтай Калманович был убит десять лет назадФото: zacademic.com
Шабтай Калманович был убит десять лет назад

Убийство бизнесмена было совершено в 2009 году, к настоящему времени удалось установить личность организатора преступления.

Как заявили представители СКР, подозреваемый задержан.

В ходе заседания столичного Пресненского суда следствие ходатайствовало о взятии под стражу Али Белхороева. Имя организатора убийства десятилетней давности при этом не уточнялось. Представители СКР заявили о задержании двух фигурантов по громкому делу о покушении на владельца и генерального директора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 61-летнего Шабтая Калмановича.

Али Белхороев и Жабраил Костоев были задержаны полицейскими в минувший вторник, 4 июня, по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство, а также незаконному обороту оружия. Оба фигуранта отрицают предъявленные им обвинения. Защита Костоева попросила суд о продлении срока задержания на трое суток в целях сбора дополнительных материалов, включая документы о состоянии здоровья.

В Шабтая Калмановича стреляли 2 ноября 2009 года в Москве. Покушение было совершено на проезжей части Новодевичьего проезда, когда бизнесмен находился в своей машине Mercedes. Во время нападения также был ранен Петр Туманов, являвшийся водителем.

В ходе расследования выяснилось, что двое неизвестные на машине Lada Priora без госномеров поравнялись с иномаркой Калмановича на Смоленской набережной, открыв огонь по автомобилю бизнесмена. На месте ЧП было найдено девятнадцать гильз 9-миллиметрового калибра. По мнению следствия, непосредственными исполнителями убийства являлись как водитель Lada, так и его пассажир-стрелок.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

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