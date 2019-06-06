Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержан организатор покушения на Шабтая Калмановича

6.6.2019 22:01

Фото: zacademic.com

Шабтай Калманович был убит десять лет назад



Убийство бизнесмена было совершено в 2009 году, к настоящему времени удалось установить личность организатора преступления.



Как заявили представители СКР, подозреваемый задержан.



В ходе заседания столичного Пресненского суда следствие ходатайствовало о взятии под стражу Али Белхороева. Имя организатора убийства десятилетней давности при этом не уточнялось. Представители СКР заявили о задержании двух фигурантов по громкому делу о покушении на владельца и генерального директора подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" 61-летнего Шабтая Калмановича.



Али Белхороев и Жабраил Костоев были задержаны полицейскими в минувший вторник, 4 июня, по подозрению в причастности к убийству и покушению на убийство, а также незаконному обороту оружия. Оба фигуранта отрицают предъявленные им обвинения. Защита Костоева попросила суд о продлении срока задержания на трое суток в целях сбора дополнительных материалов, включая документы о состоянии здоровья.



В Шабтая Калмановича стреляли 2 ноября 2009 года в Москве. Покушение было совершено на проезжей части Новодевичьего проезда, когда бизнесмен находился в своей машине Mercedes. Во время нападения также был ранен Петр Туманов, являвшийся водителем.



В ходе расследования выяснилось, что двое неизвестные на машине Lada Priora без госномеров поравнялись с иномаркой Калмановича на Смоленской набережной, открыв огонь по автомобилю бизнесмена. На месте ЧП было найдено девятнадцать гильз 9-миллиметрового калибра. По мнению следствия, непосредственными исполнителями убийства являлись как водитель Lada, так и его пассажир-стрелок.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 201

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:57 Задержанного в Москве журналиста «Медузы» подозревают в сбыте наркотиков

Задержанного в Москве журналиста «Медузы» подозревают в сбыте наркотиков 6.6.2019 22:40 Американского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентов

Американского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентов 6.6.2019 14:50 Под Иркутском годовалый ребенок отравился отцовскими наркотиками

Под Иркутском годовалый ребенок отравился отцовскими наркотиками 6.6.2019 10:02 В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области 6.6.2019 09:07 В Калмыкии трех участковых подозревают в убийстве женщины