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В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области
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В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области


10:02
В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской областиФото: irk.ru

Как указано в сообщении на официальном сайте Следственного комитета России, Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту Шереметьево.

По данным ведомства, главу министерства лесного комплекса Иркутской подозревают в превышении должностных полномочий.

В случае, если суд признает Сергея Шеверду виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В сообщении на сайте СКР уточняется, что задержание министра проводилось в рамках расследования уголовного дела, которое возбудили по факту санитарной рубки леса на территории природного заказника "Туколонь". Деревья были вырублены на общей площади 120 гектаров.

По версии следствия, ущерб от преступных действий может составлять около 750 миллионов рублей. Сергей Шеверда яваляется уже четвертым по счету фигурантом этого громкого дела.

Предполагается, что обвинение будет предъявлено высокопоставленному чиновнику в самое ближайшее время, одновременно следственные органы готовят ходатайство о взятии Шеверды под стражу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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