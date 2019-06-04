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Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августа
21:41
Фото: obozrevatel.com
Никита Белянкин
Решение об аресте Сергея Ходжояна вынес сегодня Красногорский городской суд.
Предполагаемого убийцу бывшего спецназовца Никиты Белянкина взяли под стражу, удовлетворив ходатайство следователя СКР Алексея Титова. Как заявил в суде представитель Следственного комитета, задержанный по подозрению в убийстве Никиты Белянкина уроженец Армении признавать вину отказывается.
Учитывая, что подозреваемый может скрыться, необходимо содержать Сергея Ходжояна под стражей, подчеркивал Алексей Титов. Суд удовлетворил ходатайство следствия. В ходе заседания сам Ходжоян пытался пояснить, что "не способен на такое". По словам 41-летнего армянина, он якобы только подошел, намереваясь "помочь человеку". В последнее время мужчина официально не работал, заявив суду, что "занимался автозапчастями и резиной" для автомашин.
Ранее по решению суда в СИЗО доставили Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве. Мужчина работал в заведении, около которого несколько дней назад произошла драка с поножовщиной. Степаняна допрашивали в качестве свидетеля.
Трагедия в подмосковном Путилково под Красногорском случилась в ночь на минувшее воскресенье, 2 июня. 24-летний экс-спецназовец ГРУ, в прошлом служивший в Сирии, стал участником массовой потасовки. После того, как Никита Белянкин заступился за мужчину, которого избивали толпой, молодому человека нанесли удар ножом в сердце.
Отец Белянкина позже рассказывал, что у его сына имелась лицензия на травматическое оружие, поэтому он сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы утихомирить агрессивно настроенных незнакомцев. Затем он стрелял по ногам, после чего молодого человека повалили между автомобилями и начали избивать. Поднявшись, он оказал сопротивление, и в тот момент его смертельно ранили.
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