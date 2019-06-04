ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп не узнал подарок, который в прошлом году преподнес Елизавете II
Трамп не узнал подарок, который в прошлом году преподнес Елизавете II
Глава США назвал лживыми сообщения о том, что он критиковал Меган Маркл
Глава США назвал лживыми сообщения о том, что он критиковал Меган Маркл
На Камчатке медведь растерзал золотодобытчика
На Камчатке медведь растерзал золотодобытчика
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августаПодозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августа
Выпивший химикаты Бари Алибасов доставлен в реанимациюВыпивший химикаты Бари Алибасов доставлен в реанимацию
В Кузбассе компания подростков врезалась в поезд на угнанной машинеВ Кузбассе компания подростков врезалась в поезд на угнанной машине
Трамп не узнал подарок, который в прошлом году преподнес Елизавете IIТрамп не узнал подарок, который в прошлом году преподнес Елизавете II
Дневники членов группы Дятлова передали прокуратуреДневники членов группы Дятлова передали прокуратуре

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба НабоковаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 2. Музей-усадьба Набокова

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ взят под стражу до 2 августа


21:41
Никита БелянкинФото: obozrevatel.com
Никита Белянкин

Решение об аресте Сергея Ходжояна вынес сегодня Красногорский городской суд.

Предполагаемого убийцу бывшего спецназовца Никиты Белянкина взяли под стражу, удовлетворив ходатайство следователя СКР Алексея Титова. Как заявил в суде представитель Следственного комитета, задержанный по подозрению в убийстве Никиты Белянкина уроженец Армении признавать вину отказывается.

Учитывая, что подозреваемый может скрыться, необходимо содержать Сергея Ходжояна под стражей, подчеркивал Алексей Титов. Суд удовлетворил ходатайство следствия. В ходе заседания сам Ходжоян пытался пояснить, что "не способен на такое". По словам 41-летнего армянина, он якобы только подошел, намереваясь "помочь человеку". В последнее время мужчина официально не работал, заявив суду, что "занимался автозапчастями и резиной" для автомашин.

Ранее по решению суда в СИЗО доставили Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве. Мужчина работал в заведении, около которого несколько дней назад произошла драка с поножовщиной. Степаняна допрашивали в качестве свидетеля.

Трагедия в подмосковном Путилково под Красногорском случилась в ночь на минувшее воскресенье, 2 июня. 24-летний экс-спецназовец ГРУ, в прошлом служивший в Сирии, стал участником массовой потасовки. После того, как Никита Белянкин заступился за мужчину, которого избивали толпой, молодому человека нанесли удар ножом в сердце.

Отец Белянкина позже рассказывал, что у его сына имелась лицензия на травматическое оружие, поэтому он сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, чтобы утихомирить агрессивно настроенных незнакомцев. Затем он стрелял по ногам, после чего молодого человека повалили между автомобилями и начали избивать. Поднявшись, он оказал сопротивление, и в тот момент его смертельно ранили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 176

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В Венгрии арестован капитан затонувшего в Дунае катера В Венгрии арестован капитан затонувшего в Дунае катера
В КНДР на официальном мероприятии замечен чиновник, якобы отправленный на каторгу после саммита в ХаноеВ КНДР на официальном мероприятии замечен чиновник, якобы отправленный на каторгу после саммита в Ханое
На Эвересте из-за давки продолжают погибать альпинистыНа Эвересте из-за давки продолжают погибать альпинисты
В Нижнем Новгороде скончался школьник, получивший ожоги 90% тела после удара токомВ Нижнем Новгороде скончался школьник, получивший ожоги 90% тела после удара током
Японки протестуют против дресс-кода с высокими каблукамиЯпонки протестуют против дресс-кода с высокими каблуками

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 855


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru