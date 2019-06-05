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В Заполярье украли мост


5.6.2019 16:08
В Заполярье украли мостФото: media-polesye.by

Следственные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

О хищении пролета 56-тонного железнодорожного моста через реку Умбу в Мурманской области стало известно несколько дней назад.

Пресс-служба региональной прокуратуры информирует, что по итогам предварительной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В ходе начатого расследования установлено, что преступление было совершено в течение минувшего мая. По версии следствия, неустановленное пока лицо, действуя тайно, руководствуясь корыстными побуждениями похитило металлические конструкции моста. В общей сложности были украдены конструкции длиной 23 метра, общий вес их составляет 56 тонн. Законному владельцу моста, которым является одна из организаций Кировского района, был причинен материальный ущерб в размере более 600 тысяч рублей.

В прокуратуре пояснили, что на текущий момент является объектом незавершенного строительства.

По данным местных СМИ, сигнал о пропаже части моста через реку Умбу поступил в правоохранительные органы 26 мая от жителей населенного пункта Коашва. В прошлом по этому мосту пролегала железная дорога, которая вела к Ловозерскому ГОК. В настоящее время она не действует.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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