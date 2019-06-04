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В Кузбассе компания подростков врезалась в поезд на угнанной машине
07:28
Фото: livejournal.com
В результате ДТП пострадали три человека.
В ходе начатой по факту аварии установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 в момент ЧП находился 17-летний подросток.
Несовершеннолетнего водителя, который допустил столкновение с грузовым составом, после дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу с тяжелыми травмами. Приятели пострадавшего юноши, 15 и 12 лет, получили соответственно повреждения легкой и средней степени.
ЧП случилось на регулируемом железнодорожном переезде около станции Забойщик в кузбасском городе Березовский, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В ходе разбирательства, к которому приступили следственные органы, выяснилось, что автомобиль принадлежит родителям 17-летнего юноши.
Парень, практически не имевший навыков вождения, решил покататься на отцовской машине, когда мужчина находился на работе.
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