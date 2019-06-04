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В Кузбассе компания подростков врезалась в поезд на угнанной машине


07:28
В Кузбассе компания подростков врезалась в поезд на угнанной машинеФото: livejournal.com

В результате ДТП пострадали три человека.

В ходе начатой по факту аварии установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2106 в момент ЧП находился 17-летний подросток.

Несовершеннолетнего водителя, который допустил столкновение с грузовым составом, после дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу с тяжелыми травмами. Приятели пострадавшего юноши, 15 и 12 лет, получили соответственно повреждения легкой и средней степени.

ЧП случилось на регулируемом железнодорожном переезде около станции Забойщик в кузбасском городе Березовский, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В ходе разбирательства, к которому приступили следственные органы, выяснилось, что автомобиль принадлежит родителям 17-летнего юноши.

Парень, практически не имевший навыков вождения, решил покататься на отцовской машине, когда мужчина находился на работе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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