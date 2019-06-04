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Трамп не узнал подарок, который в прошлом году преподнес Елизавете II
4.6.2019 18:02
Фото: vk.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не смог вспомнить оловянную фигурку чистокровного коня.
Изящная статуэтка была преподнесена им королеве Елизавете II около года назад.
Во время предыдущего официального визита в Лондон американский президент подарил королеве статуэтку. Спустя гол Дональд Трамп не смог вспомнить собственный презент, отмечает Press Association.
О случившемся сообщил директор Королевской коллекции Тим Нокс. По его словам, королева подвела Трампа к лошадке и спросила, узнает ли американский лидер эту фигурку. После того, как он ответил: "Нет", сопровождавшая супруга Мелания Трамп отметила, что узнает подарок. Нокс отметил тогда, что это "довольно приятное обстоятельство", списав оплошность Трампа на то, что "одна лошадь так похожа на другую".
Официальный визит главы США в британскую столицу начался 3 июня. Дональд Трамп прибыл в Лондон на три дня по личному приглашению королевы.
Ранее глава США назвал лживыми сообщения о том, что он критиковал Меган Маркл, называя ее неприятной и злой.
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