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Дневники членов группы Дятлова передали прокуратуре
17:29
Фото: vladtime.ru
Предполагается, что выводы ведомство огласит уже в августе 2019 года, передает ТАСС.
На время возобновленной проверки прокуратуре были переданы фото и дневники лыжников, погибших в 1959 году при невыясненных обстоятельствах.
Материалы были переданы Общественным фондом памяти группы Дятлова, сообщил руководитель организации Юрий Кунцевич. По его словам, надзорное ведомство получило фотоснимки и "дневники, которые сами писали дятловцы", а также фотокопии кадров, пленками которых Кунцевич не располагает.
Ранее сотрудники прокуратуры уже окончили этап деятельности на перевале, где были найдены тела трагически погибших членов группы Дятлова.
Генпрокуратура, объявив о возобновлении расследования по делу группы Дятлова через 60 лет после таинственной гибели лыжников, ранее уже назвала приоритетные версии. В частности, речь идет о таких погодных факторах, как ураган или сход лавины.
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