Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японки протестуют против дресс-кода с высокими каблуками

4.6.2019 11:26

Фото: fambo.info



Жительницы страны разместили в Сети петицию, в которой содержится просьба законодательно запретить работодателям выдвигать подобные требования.



В качестве инициатора сбора подписей выступила известная японская актриса и писательница Юми Исикава.



По данным британской газеты Guardian, Юми Исикаве регулярно приходится работать распорядителем похорон, поэтому она вынуждена много времени проводить "на ногах". Выполняя требования компании, которая обязывает ее носить высокие каблуки, артистка рискует приобрести проблемы со здоровьем.



Помимо угрозы травмировать ноги, в ношении такой обуви могут возникнуть нарушения кровообращения, а также неправильно будет распределяться нагрузка на позвоночник. Кроме того, мужчины, работающих в том же качестве, никто не заставляет носить обувь на каблуках, подчеркивает в своей петиции актриса.



Документ, опубликованный на портале Change.org, уже успели подписать около восемнадцати тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 127

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