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Под Владимиром задержан подозреваемый в убийстве школьника на дискотеке
3.6.2019 13:48
Фото: cod11.ru
По факту гибели 14-летнего подростка ранее возбудили уголовное дело.
В ходе начатых оперативно-следственных мероприятий была установлена личность 20-летнего подозреваемого, к настоящему времени он задержан.
Следственные органы Владимирской области возбудили уголовное дело после гибели школьника в селе Денятино Меленковского района. ЧП случилось на дискотеке, которая состоялась в ночь на воскресенье в местном доме культуры и отдыха.
Как информирует пресс-служба СУ СКР по региону, во время дискотеки произошел конфликт между 20-летним парнем и 14-летним подростком. Начав потасовку в здании ДК, они продолжили выяснять отношения на улице. В результате несовершеннолетний, пришедший на дискотеку из соседнего села, получил удар ножом, от которого скончался на месте. Подозреваемый в тот момент скрылся.
Предполагаемый убийца школьника был взят под стражу уже через несколько часов, отметили в ведомстве.
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