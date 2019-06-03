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В Харькове трое полицейских пострадали во время сноса вандалами бюста Жукова


3.6.2019 07:15
В Харькове трое полицейских пострадали во время сноса вандалами бюста ЖуковаФото: tvzvezda.ru

По данным ТАСС, агрессивно настроенные националисты распыляли слезоточивый газ.

В результате сотрудники правопорядка экстренно доставили в больницу, где у них диагностировали химические повреждения глаз.

Как передает пресс-служба МВД Украины, в Харькове группа неизвестных во время сноса националистами бюста советского маршала Георгия Жукова распылила слезоточивый газ. В результате трем полицейским потребовалась экстренная госпитализация.

Представителей МВД, которые несли службу и занимались обеспечением правопорядок около памятника, доставили в больницу. Врачи диагностировали к них химические ожоги глаз.

Ранее представители националистических организаций провели пикет съезда партии "Доверяй делам", в ходе которого снесли с постамента бюст Жукову. Вандалы при этом подчеркивали, что их действия полностью оправданы принятым ранее в Киеве законом о декоммунизации.

В последние годы на Украине, продолжая проводить политику так называемой "декоммунизации", разрушают памятники советской эпохи и дают новые названия городам и населенным пунктам, а также улицам. В частности, в Киеве, согласно решению Горсовета, Московский проспект переименовали в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры. Кроме того, новые названия ранее получили улицы Кутузова и Суворова и Кутузова.

Автор: Злата Богатова

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